MART – ROVERETO (TN) * GIORNATE SPECIALI: « PRIMA DOMENICA DEL MESE INGRESSO GRATUITO / 31 MARZO E PRIMO APRILE APERTURE PASQUALI»

18.12 - martedì 27 febbraio 2024

Marzo. Giornate speciali 3 marzo. Prima domenica del mese. Ingresso gratuito! Ricordati di prenotare il tuo biglietto online.

8 marzo | Giornata internazionale della donna

Vieni al Mart con le tue amiche! Per tutte le donne l’entrata è gratuita.

31 marzo e 1 aprile | Aperture pasquali

L’arte non va in vacanza! A Pasqua e Pasquetta le sedi del Mart sono aperte con orario regolare.

Eventi

Rovereto

Altri Quadri. Yuri Ancarani, San Vittore e Il popolo delle donne

7 marzo | Auditorium Fausto Melotti

Ore 18.00. Aperitivo con un bicchiere di Altemasi e dialogo con l’artista.

Segue proiezione del lavoro San Vittore.

Ore 21.00. Proiezione del lavoro Il popolo delle donne.

Ultimo appuntamento con la rassegna mensile dedicata ai video d’artista. Protagonista dell’incontro conclusivo è Yuri Ancarani (1972, Ravenna) con un episodio tratto dalla serie Le radici della violenza e il lungometraggio Il Popolo delle donne. I lavori di Ancarani sono stati presentati in numerose mostre e musei nazionali e internazionali e sono stati selezionati all’interno di importanti manifestazioni, tra cui il Festival di Locarno e la Mostra del Cinema di Venezia. Vincitore di prestigiosi riconoscimenti, nel 2022 è stato finalista ai David di Donatello con Atlantide, candidato per il miglior documentario.

Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento è un progetto di Mart, Centro S. Chiara Trento, Nuovo Cineforum Rovereto. A cura di Martina Melilli. In collaborazione con Cavit.

Ingresso gratuito. Info: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

Trento

Finissage Margherita Manzelli. Oscuro è il cuore della bellezza

8 marzo, ore 18.00 | Galleria Civica

Presentazione del catalogo con i curatori Margherita de Pilati e Gabriele Lorenzoni alla presenza dell’artista Margherita Manzelli. Inoltre: visite guidate, musica e degustazione vini Rotari.

Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata.

Info e prenotazioni: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

Inaugurazione Allegoria della felicità pubblica

27 marzo, ore 18.00 | Galleria Civica

La mostra affronta il tema della felicità pubblica, intesa come l’urgenza del singolo a travalicare il proprio interesse privato con l’obiettivo del bene collettivo. Attraverso una compenetrazione di epoche, soggetti, matrici culturali, il percorso espositivo favorisce la coesistenza di ricerche artistiche che si interrogano sulla felicità non solo come principio di autodeterminazione della persona, ma come interesse pubblico. Tra riti sociali e linguaggi culturali, curatori e artisti invitano a sperimentare nuove forme di socialità e a concepire la felicità pubblica come condizione di benessere raggiungibile attraverso pratiche quotidiane di resistenza e di partecipazione attiva.

La mostra è inserita nel programma di Trento Capitale Europea del Volontariato 2024 e prevede, oltre all’esposizione negli spazi della Galleria Civica, un panel di progetti sul territorio (performance, interventi di arte pubblica, laboratori).

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Info e prenotazioni: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

Fuori sede

Inaugurazione Poetry in the box. Un omaggio alla storia del Mercato del Sale e a Ugo Carrega

13 marzo, ore 11.00 | Museion Passage e Piccolo Museion, Bolzano

Curata da Frida Carazzato e Duccio Dogheria, la mostra racconta la connessione ventennale tra Mart e Museion, che condividono la straordinaria raccolta dell’Archivio di Nuova Scrittura, donata alle due istituzioni museali da Paolo Della Grazia nel 2020 e di cui Ugo Carrega è figura fondamentale. L’esposizione ruota intorno al concetto della scatola – a volte opera d’arte in sé, a volte contenitore dei lavori di Carrega – e rende omaggio alla storia del Mercato del Sale, di cui l’artista è stato curatore e direttore. | Scopri di più.

Orizzonti sciamanici. Approfondimenti, talk e laboratori

Da febbraio a giugno: tanti appuntamenti al MUSE – Museo delle Scienze e al METS – Museo etnografico trentino San Michele per addentrarsi nell’affascinante tema dello sciamanismo, a cui è dedicata una grande mostra. Scopri qui il programma degli eventi.

Collaborazioni

ANPI al Mart

Vorrei vedere una strada che va all’infinito. Lica Covo Steiner tra arte, Resistenza e essere donne

15 marzo, ore 18.00 | Mart, Sala conferenze

Presentazione del libro Vorrei vedere una strada che va all’infinito (Electa, 2023) di Chiara Alessi, studiosa di cultura materiale e design, docente al Politecnico di Milano, curatrice e divulgatrice. Dialoga con l’autrice l’architetta Anna Steiner, docente alla facoltà di Design del Politecnico di Milano, nonché figlia dell’illustratrice, designer e partigiana Lica Steiner.

L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna “VENTO FORTE Storie di resistenze femminili” a cura di A.N.P.I. Rovereto-Vallagarina, con il sostegno del Comune di Rovereto e il patrocinio della Comunità della Vallagarina.

Ingresso libero. Info: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

Membership

13 marzo

Visita al MA*GA di Gallarate e alla mostra Gilbert Clavel e Fortunato Depero, Futurismo = Sperimentazione. ARTOPOLI al m.a.x. di Chiasso

Gallarate e Chiasso

Prenotazioni entro il 25 febbraio

20 marzo

Incontro Slow Art 2. Confronto riguardo l’esperienza Slow Art

Mart, Rovereto e online

27 marzo

Visita in anteprima alla mostra Allegoria della felicità pubblica

Galleria Civica, Trento

Prenotazioni entro il 25 marzo

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card.

Info e prenotazioni: T. 0464 454169 membership@mart.tn.it