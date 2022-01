SEN. CONZATTI (IV) * CHICO FORTI: « HO APPREZZATO L’INTERVENTO DELLA MINISTRA CARTABIA, IL GOVERNO OTTENGA SOLUZIONI IN TEMPI RAPIDI »

16:08 - 19/01/2022

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –“Ho apprezzato l’intervento della Ministra Cartabia ed anche il passaggio nel quale ha chiarito come sul caso di Chico Forti abbia in corso con il governatore della Florida una corrispondenza e con il Dipartimento di giustizia a livello federale un dialogo per superare e chiarire ogni questione giuridica. Una vicenda che oramai si trascina da troppi anni e che merita una conclusione”. Così la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti al termine della replica in Senato della Guardasigilli alla discussione generale sulla Relazione sull’amministrazione della Giustizia.

“E’ giunta l’ora che gli Stati Uniti applichino la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento di detenuti anche al caso Forti, un connazionale detenuto per errori giudiziari. Al Governo chiedo di continuare a fare tutto il possibile perché la giusta conclusione si abbia in tempi rapidi”, conclude la Conzatti