CAMPOBASE * “LA GUERRA DI PUTIN IN UCRAINA – CRISI REGIONALE O GLOBALE?”: DELLAI, « PER FERMARE L’IMPERIALISMO RUSSO DOBBIAMO ESSERE DISPOSTI A FARE SACRIFICI » (LINK VIDEO)

14.31 - domenica 27 febbraio 2022

Inviamo sintesi dell’evento online di Campobase dal titolo “La guerra di Putin in Ucraina: crisi regionale o globale?”.

La guerra di Putin in Ucraina: crisi regionale o globale?

Campobase guarda con molta preoccupazione al conflitto che si sta consumando in Ucraina e sente forte la responsabilità della comunità autonoma trentina di dare un contributo nel suo piccolo alla ricostruzione del principio di democrazia occidentale dal basso. Se ne è discusso online con Gianni Bonvicini, consulente dell’Istituto Affari Internazionali di Roma.

La posta in gioco è alta: la nostra democrazia contro l’autoritarismo, la dittatura. Il motivo che muove Putin è chiaro: abbattere il sistema democratico di Zelenskij per evitare che esso contamini le frontiere russe.

Gli fa eco Lorenzo Dellai, intervenuto nel dibattito: il conflitto a cui stiamo assistendo si intreccia con un momento di grande crisi strutturale delle democrazie occidentali. Per fermare l’imperialismo russo e per evitare la tragedia di una guerra mondiale dobbiamo essere disposti, anche noi, a fare importanti sacrifici al fine dì isolare politicamente ed economicamente qualsiasi ambizione di predominio espansionistico.

Campobase non punta solo a modificare gli equilibri politici contingenti ma vuole anche rianimare la cultura, la responsabilità e la coscienza di un’autonomia che anche sul piano dei questi valori deve essere un laboratorio. Marcello Carli ha posto l’attenzione sulle ripercussioni dirette e indirette della crisi energetica sul mondo imprenditoriale e sulle famiglie. Marco Brunazzo ha sottolineato come il populismo sovranista di certi partiti italiani non aiuti il dialogo con l’Europa. Davide Kessler ha focalizzato lo sguardo sul comportamento ambiguo della Cina nei confronti della terribile decisione russa.

Si può rivedere l’intero evento introdotto da Chiara Maule, vice-coordinatrice, moderato da Daniela Gruber e Andrea Bisegna entrambi del direttivo, nella pagina Facebook di Campobase (LINK).