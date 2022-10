CARABINIERI – RIVA DEL GARDA (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « RITIRATE OTTO PATENTI E SEQUESTRATA UNA MOTO DI GROSSA CILINDRATA »

10.24 - lunedì 24 ottobre 2022

Notte di controlli dei Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda sulle arterie stradali del “Basso Sarca”, finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebrezza, in particolare da parte dei giovani, che affollano i locali notturni della busa.

Lo scorso sabato notte, a partire dalle 22:00, sono state impiegati i militari delle Stazioni Carabinieri di Arco e Dro, con dieci Carabinieri divisi su cinque pattuglie con auto e moto.

I controlli, protratti per tutta la notte, si sono concentrati nelle vicinanze di locali notturni, quelli più frequentati dai giovani, fra Pietramurata e Arco. In supporto ai Carabinieri, anche una pattuglia della Polizia Locale “Alto Garda e Ledro”, con tre operatori dotati di due etilometri.

In totale le persone controllate sono state 111 ed i veicoli controllati (auto o moto) sono stati 83.

57 volte gli operatori hanno utilizzato l’etilometro.

I controlli hanno portato ad emettere 12 contravvenzioni al codice della strada. 8 sono state le patenti ritirate (a sei uomini e due donne) e 3 le persone deferite in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica, per la violazione dell’art. 186 del C.D.S. “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, poiché il tasso alcolemico del soggetto controllato superava i limiti di legge. Il conducente sanzionato più giovane è stato un diciottenne.

In una occasione si è anche proceduto al sequestro di una moto di grossa cilindrata, su cui circolava un motociclista, controllato con un tasso alcolemico prossimo al 2 G/L (grammi per litro di alcol nel sangue).

Sono stati sanzionati anche tre automobilisti che hanno tentato di sottrarsi ai controlli dei Carabinieri con una pericolosa manovra di inversione di marcia su striscia continua.

Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri nei controlli alla circolazione stradale -analoghi servizi seguiranno anche nelle prossime settimane- con il perdurante invito alla cittadinanza ad evitare di mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, che limitano le capacità di guida degli automobilisti soprattutto in termini di attenzione e concentrazione, ricordando che la guida in stato di alterazione è tra le principali cause degli incidenti stradali gravi e mortali, in particolare fra i giovani.