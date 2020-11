PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COVID-19: « FIRMATA L’ORDINANZA N° 71, DAL 24 NOVEMBRE SI POTRANNO RIPRENDERE LE LEZIONI IN PRESENZA NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI » (SCARICA PDF)

Covid-19, firmata l’ordinanza per le lezioni in presenza. Da martedì 24 novembre potranno riprendere le lezioni in presenza nelle scuole materne ed elementari dell’Alto Adige. Il presidente Kompatscher ha firmato la relativa ordinanza.

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha firmato nel tardo pomeriggio di oggi (19 novembre) l’ordinanza contingibile e urgente numero 71. Così come annunciato ieri in un comunicato stampa, il documento consente la ripresa delle lezioni in presenza, a partire da martedì 24 novembre, per servizi di assistenza alla prima infanzia, scuole materne e scuole elementari.

L’ordinanza (allegata a questo comunicato) precisa anche che, per tutti i bambini dai 6 anni di età in poi, sarà necessario rispettare le norme sulle distanze fra persone e sarà obbligatorio indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie. A partire dal 30 novembre, inoltre, potranno riprendere gli esami di bilinguismo e trilinguismo per i quali non sia possibile lo svolgimento in modalità a distanza.

N° 71