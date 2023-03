SINISTRA ITALIANA * AMMINISTRATIVE: ATTOLINI, « BENE LA DISPONIBILITÀ DI MARINI AD APRIRE UN DIALOGO TRA M5S E COALIZIONE ADA (ALLEANZA DEMOCRATICA PER AUTONOMIA) »

13.09 - giovedì 2 marzo 2023

“Sinistra Italiana del Trentino accoglie con piacere la disponibilità di Alex Marini ad aprire un dialogo costruttivo tra il Movimento 5 Stelle e la coalizione ADA e auspica che la collaborazione si possa concretizzare. Nei mesi precedenti la nostra segretaria provinciale aveva interpellato, in modo riservato, Alex Marini, che già allora non aveva scartato l’ipotesi, e la segretaria uscente del Partito Democratico per valutare questa possibilità. Ma la cosa era rimasta in sospeso.

Da sempre il nostro partito crede nella necessità di costruire un’alternativa credibile e praticabile, un campo largo e progressista, che con la forza della consapevolezza della propria pluralità, sappia convergere sulla proposta di governo più avanzata possibile per la nostra Provincia.

I temi che il Movimento 5 Stelle mette sul tavolo riguardano preoccupazioni che condividiamo, per le quali anche noi stiamo valutando possibili soluzioni, e sulle quali cercheremo con determinazione di trovare proposte condivise tra quanti parteciperanno al processo.”

*

Renata Attolini

Per l’Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana