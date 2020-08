RAI 1- “ NON DIRLO AL MIO CAPO 2 ” * DOMENICA 9 AGOSTO GLI EPISODI: « ” A TUO RISCHIO E PERICOLO ” E “ LO SGUARDO DEGLI ALTRI ” »

Continuano le avventure semi serie, con sfondo legal, di Vanessa Incontrada nei panni di Lisa Marcelli, prima praticante e ora associata nello Studio di Enrico Vinci, avvocato affascinante quanto scontroso e “problematico” interpretato da Lino Guanciale. Domenica 9 agosto Rai1 trasmette alle 21.25 la quarta puntata della fiction “Non dirlo al mio capo 2”, per la regia di Riccardo Donna.

Nel primo episodio dal titolo “A tuo rischio e pericolo”, mentre Lisa c’è rimasta male perché Diego non l’ha baciata al loro primo appuntamento, Enrico, da una serie di segnali a suo dire inequivocabili, sospetta che Nina possa essere rimasta incinta e teme di essere lui il padre. Nel frattempo Mia, sempre più in difficoltà a frequentare la scuola, si scontra con la madre che ha scoperto le sue assenze mentre Rocco si fa aiutare da Giuseppe a organizzare una cena a sorpresa per Perla. Nel secondo episodio intitolato “Lo sguardo degli altri”, il padre di Nina arriva a Napoli ed Enrico, su preghiera di Nina, accetta di fingere per qualche giorno di essere ancora una coppia.

Nel frattempo Lisa cerca di dimostrare a se stessa e a Perla che è in grado di avere una storia “leggera” con Diego, ma la sua vera preoccupazione al momento è che la figlia Mia ha deciso di abbandonare la scuola. Perla, ormai consapevole dell’amore che prova per Rocco, si trasforma in una perfetta donna di casa, ma dura poco… Nel cast Chiara Francini, Sara Zanier, Antonio Gerardi e Gianmarco Saurino.