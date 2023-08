UDC – TRENTINO ALTO ADIGE * BRESSANONE – COORDINAMENTO REGIONALE: DAL RÌ, « CON IL SEGRETARIO NAZIONALE CESA, ASSIEME A KIEM E ZANLUCCHI »

23.24 - sabato 12 agosto 2023

Conclusione del Coordinamento Regionale U.d.C. del Trentino Alto Adige a Brixen – Bressanone alla presenza del Segretario Nazionale on. Lorenzo Cesa, in vista della scadenza elettorale del 22 ottobre prossimo. Lo Scudo Crociato c’è e ci sarà.

Nella foto da sinistra : il Commissario Provinciale per Trento – Trient dr. Paolo Zanlucchi, il Segretario Nazionale dr. On. Lorenzo Cesa, il Commissario Provinciale per Bolzano – Bozen dr. Bernhard Kiem, il Commissario U.d.C. per il Trentino Alto Adige – Südtirol dr. Roberto Dal Rì.

