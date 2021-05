LEONARDI (FI) * SCORTA A FUGATTI: “ LA MIA SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO, PER GLI INSULTI E LE MINACCE RICEVUTE “

Esprimo la mia più sincera e totale solidarietà, anche a nome del partito Forza Italia, al Presidente della Provincia Maurizio Fugatti per gli insulti e le gravi minacce ricevute in relazione al suo impegno nella complessa gestione dei grandi carnivori in Trentino.

Le vergognose e codarde minacce rivoltegli da sedicenti animalisti, in una escalation di violenza che ha imposto da parte del Commissariato del Governo l’assegnazione di una scorta al Presidente, rappresentano la negazione della vera dialettica politica.

La contrapposizione e il confronto delle idee, infatti, non dovrebbero mai sfociare nell’intolleranza, in nessuna delle sue forme.

Condanniamo, perciò, con fermezza questa ennesima vile dimostrazione d’odio, nell’auspicio che questi sconsiderati protagonisti abbiano almeno un sussulto di ravvedimento.

Al Presidente, a cui va tutta la nostra testimonianza di vicinanza e sostegno, chiediamo di proseguire con la determinazione e forza di sempre nel suo difficile compito di decisore.