5 ASSOCIAZIONI ANIMALISTE / TRENTINO * ANIMALI DA AFFEZIONE: « IL CONSIGLIO PAT APPROVA IL DIVIETO DI DETENZIONE CANI A CATENA, PASSO AVANTI NELLA CULTURA DELLA CONVIVENZA »

Trento. Approvato in Consiglio Provinciale il divieto di detenzione a catena dei cani. Il Trentino si allinea al quadro normativo nazionale e fa un forte passo avanti nella cultura della convivenza con gli animali. Le associazioni proponenti della modifica Animaliamo, Enpa, Etica animalista, LAV e Lega Nazionale per la difesa del cane: “La legge sarà un valido strumento per migliorare la vita di molti cani.”

Le associazioni animaliste Animaliamo, Enpa, Lav, Etica Animalista, LAV, Lega Nazionale per la difesa del cane, attuali membri della “Commissione provinciale per la tutela degli animali d’affezione” che hanno lavorato appassionatamente e in sinergia all’interno di detta commissione per contribuire a raggiungere questo risultato, esprimono grande soddisfazione per l’introduzione all’interno della Legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2012 del divieto di detenzione a catena dei cani. Infatti, conosciuta come proposta Segnana/Cia, essa nasce nel 2019 da un prezioso confronto in una delle riunioni della Commissione, organo consultivo della Giunta sul tema della tutela degli animali di affezione. “Ringraziamo innanzi tutto l’assessore Segnana che ha avuto la lungimiranza di utilizzare in modo efficace lo strumento consultivo della commissione, istituita per legge molti anni fa ma mai utilizzata dai suoi predecessori.

Ed inoltre per aver accompagnato con tenacia l’iter legislativo della stessa fino all’approvazione “. Ora, trascorsa la finestra in cui i proprietari di cani detenuti a catena avranno il tempo di adeguarsi, sarà importante la fase dell’applicazione con gli eventuali controlli e sanzioni. Le associazioni saranno a disposizione con le loro attività informative per la cittadinanza e di monitoraggio del territorio qualora vengano segnalati dei casi di detenzione inidonea.

“La nuova Legge, molto attesa, se non verrà snaturata da deroghe e criteri post approvazione, siamo convinti potrà migliorare la vita di molti animali e segna un passaggio culturale evidente sul tema del rispetto e della convivenza responsabile con i cani”. Sono numerosissimi i cani iscritti all’anagrafe canina in Trentino, segno della sensibilità dei cittadini nei confronti degli animali che nella quasi totalità dei casi sono veri e propri membri della famiglia. È questa la direzione che auspichiamo, sperando che l’esperienza della Commissione venga utilizzata anche per la fissazione di eventuali criteri di deroga o per importanti verifiche di monitoraggio, così come per altre proposte tese a migliorare la convivenza con gli animali.

