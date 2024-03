CENTO PER CENTO ANIMALISTI * CASTELLER (TRENTO): « DOMANI -SABATO 2/3- CI SARANNO SORPRESE… »

09.37 - venerdì 1 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Centro del Casteller, vicino a Trento, è ormai diventato il simbolo di tutte le infamie perpetrate in Trentino contro gli animali.

Nato come centro di assistenza per la fauna selvatica, è diventato un lager ove sono rinchiusi in condizioni orribili Orsi, tra i quali Gaia e Papillon. Basti dire che la gestione del “Centro” è affidata alle associazioni venatorie!

Sabato 2 marzo i militanti di “Cento per cento animalisti”, assieme a chi ama gli animali, saranno presenti davanti al Casteller per esigere la liberazione degli Orsi detenuti, e la fine della persecuzione che da anni la Giunta Fugatti porta avanti contro gli animali liberi.

È un momento importante della lotta a difesa degli Animali. Il ritrovo è alle ore 14 00 alla stazione di Villazzano (Tn).

Domani ci saranno sorprese…