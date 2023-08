ON. AMBROSI (FDI) * ORSI: « PAROLE GEROSA NON IN LINEA CON I NOSTRI ELETTORI, MI AUGURO SUA SMENTITA »

12.54 - venerdì 18 agosto 2023

ORSI, AMBROSI (FDI): “PAROLE GEROSA NON IN LINEA CON NOSTRI ELETTORI, MI AUGURO UNA SUA SMENTITA”

“Ho letto con stupore, preoccupazione e incredulità le parole della candidata Francesca Gerosa sugli orsi e sulle sue personali e un po’ incredibili intese con le organizzazioni degli animalisti.

Parole che, se confermate, contraddirebbero clamorosamente la posizione tradizionale del nostro partito sul tema e che, a soli due mesi dal voto per le provinciali, costituirebbero un vero e proprio schiaffo alla stragrande maggioranza delle nostre elettrici e dei nostri elettori i quali, su questa tematica, delicatissima per la vita delle persone di tante valli trentine, chiedono una linea intransigente e netta senza seguire le sirene di certo mondo di estremismo animalista che tanti guai e disastri ha provocato.

Queste parole, oltre a costituire un problema per Fdi nella competizione interna con gli alleati per la nostra lista (che alle scorse politiche ha ottenuto in Trentino oltre il 25 per cento di consensi), rischia anche di incrinare sul tema quella compattezza di coalizione così faticosamente trovata dopo mesi di tensioni.

Appena dopo la tragica morte di Andrea Papi mi sono recata a visitare personalmente la famiglia, persone dignitose e straordinarie e meritevoli di tutto il nostro impegno e sostegno come azione politica.

Alla famiglia Papi oggi esattamente come ieri il mio commosso pensiero: al di là di questa sortita che – se non smentita – nella base del nostro partito non troverebbe comunque alcun seguito degno di nota.

Spero quindi che Gerosa possa fare rapidamente chiarezza nell’interesse costruttivo di tutta la nostra comunità in vista di una scadenza elettorale così importante e per la quale siamo tutti in campo impegnati a produrre il massimo sforzo politico possibile”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fdi per il Trentino-Alto Adige