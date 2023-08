PAT * ELEZIONI PROVINCIALI 2023: « DEPOSITO CONTRASSEGNI E PRESENTAZIONE CANDIDATURE, L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ »

12.04 - venerdì 18 agosto 2023

Elezioni provinciali 2023 – deposito contrassegni e presentazione candidature, l’organizzazione dell’attività

Con un provvedimento proposto dal presidente Maurizio Fugatti, la Giunta provinciale di Trento, nell’ambito del procedimento preparatorio delle prossime elezioni provinciali previste per domenica 22 ottobre 2023, ha adottato prescrizioni di carattere generale e organizzativo relativamente alle attività di deposito dei contrassegni e di presentazione delle candidature alle cariche di presidente della Provincia e di consigliere provinciale, regolamentando inoltre l’accesso agli uffici nelle giornate previste per questi adempimenti. In particolare, è stato stabilito quanto segue.

Il deposito dei contrassegni avrà luogo tra le ore 8,00 di venerdì 8 settembre e le ore 12.00 di sabato 9 settembre 2023 presso la sede del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia (Trento, piazza Dante 15, primo piano, ala Mittempergher).

L’ufficio competente a svolgere la procedura osserverà questo orario: venerdì 8 settembre dalle ore 8.00 alle ore 18.30 e sabato 9 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Dalle 18.30 del giorno 8 settembre alle ore 8.00 del 9 settembre il personale incaricato di queste attività sarà reperibile, su richiesta fatta agli addetti al servizio di portineria dell’edificio di Piazza Dante.

La presentazione delle candidature potrà essere fatta dal 18 al 21 settembre 2023, sempre presso la sede del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia (Trento, piazza Dante 15, primo piano, ala Mittempergher).

L’ufficio competente a svolgere la procedura osserverà questo orario: lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 18.30; giovedì 21 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 12.00.