14.55 - lunedì 19 dicembre 2022

Giorgia Meloni a “Porta a Porta”

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ospite di Bruno Vespa in uno speciale “Porta a porta” in programma mercoledì 21 dicembre alle 20.35 su Rai 1. In seguito, nella stessa serata, saranno a “Porta a porta” esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Azione Italia Viva.