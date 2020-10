GRUPPO ITAS – TRENTO * VIDEOINTERVISTA OPINIONE AD ALESSANDRO MOLINARI,  DIRETTORE GENERALE ED AMMINISTRATORE DELEGATO: « BILANCIO – TERRITORIO – COVID – SPORT »

Le domande:

1) BILANCIO

Dottor Molinari, Il bilancio del Gruppo Itas è positivo: quali sono le strategie che lei -come Amministratore delegato- ha concepito per rafforzare ulteriormente la storica realtà trentina?

2) TERRITORIO

La società che lei dirige opera sia a livello internazionale che nazionale, come riuscite a mantenere il rapporto con il territorio (che 200 anni fa ha fatto nascere Itas) ed il mercato senza più limiti geografici (anche grazie al web)…?

3) COVID

Il Gruppo Itas da qualche anno interviene a sostegno solidale del territorio trentino (ricordiamo gli aiuti per Vaia e per l’inizio pandemia): ora per la seconda tornata del Covid lei -in qualità di Direttore generale- ha in mente un piano di intervento sociale?

4) SPORT

La storia di Itas da decenni è legata a grandi successi nel mondo dello sport locale: come potrete allargare il vostro raggio di azione (e di supporto) ad altre attività sportive, oltre il mondo della pallavolo mondiale?