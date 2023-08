PACCHER (LEGA) * GRANDI CARNIVORI: « DIALOGO CON ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, LA POSIZIONE DI GEROSA RISCHIA DI INDEBOLIRE LE ISTITUZIONI »

12.03 - venerdì 18 agosto 2023

Sono rimasto stupito della posizione espressa da Fratelli d’Italia sul tema della gestione dei grandi carnivori. In particolare la posizione di Francesca Gerosa che propone con insistenza per un dialogo con le associazioni ambientaliste ed animaliste. Sono proprio quegli interlocutori che sino ad oggi hanno sistematicamente impugnato tutti i provvedimenti in tema di gestione di orsi e lupi fatti dalla giunta provinciale del presidente Fugatti. Il mio pensiero è diametralmente opposto rispetto a quello dell’esponente di Fratelli d’Italia.

La strada per soluzione del problema è stata già tracciata da Fugatti. La volontà è quella di spostare altrove gli orsi e fino ad oggi, al di là dei proclami, non si è fatto avanti nessuno per accoglierli. L’alternativa quindi è solo l’abbattimento. E la cosa riguarda pure i lupi. Ecco quindi che posizioni come quelle espresse da Gerosa rischiano anche di indebolire l’agire delle istituzioni trentine che, viceversa, si stanno muovendo in maniera compatta, seria e responsabile, per fare tornare a vivere serenamente chi vive o frequenta la montagna.

Io, che il territorio lo giro, raccolgo ogni giorno la richiesta pressante di chi abita in zone con un’alta presenza di predatori. E la richiesta e’ quella di interventi rapidi e risolutivi sulla questione e non certo di tavoli con chi boicotta sistematicamente tutti i tentativi dell’amministrazione per ridare serenità a quanti hanno diritto a ritrovare la sicurezza e a vivere il bosco. Noi lavoriamo con questo bene in mente, faccio fatica a comprendere che Fratelli d’Italia si faccia invece portatore degli ambientalisti e delle loro istanze a scapito della sicurezza dei trentini.

Roberto Paccher

Consigliere provinciale Lega Salvini Trentino