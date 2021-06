RAI GULP – “ LA BANDA DEI FUORICLASSE “ * « LA FORESTA PLUVIALE, I RAGAZZI POSSONO SCRIVERE ALLA REDAZIONE ATTRAVERSO INSTAGRAM »

Sarà dedicata alla foresta pluviale la puntata de “La banda dei FuoriClasse” in onda lunedì 28 giugno, alle 15, su Rai Gulp. Il programma, condotto da Mario Acampa, è nato per aiutare nel doposcuola gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore in un anno scolastico molto complicato.

La maestra Oriana Darù spiegherà le caratteristiche della foresta pluviale, mentre il divulgatore speciale del giorno, Claudio Parmiggiani, farà conoscere il Museo MAXXI di Roma. Federico Taddia presenterà, come ogni lunedì, cinque nuovi libri nella rubrica “Fuorilegge”, e tornerà il corso di scuola nel bosco con Mia Canestrini.

I ragazzi possono scrivere alla redazione attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook (https://www.facebook.com/RaiGulp/) e Twitter (@RaiGulp). Tutte le puntate e contenuti speciali sono disponibili su Rai Play