RAI 1 – “PASSAGGIO A NORD OVEST” * « NAPOLI, ALLA SCOPERTA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN (11/5 – 15.00) »

15.27 - venerdì 10 maggio 2024

A Napoli esiste un vero gioiello della scienza e della ricerca marina, che nel 2022 ha celebrato i 150 anni dalla fondazione: la Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine. Alberto Angela e il suo “Passaggio a nord ovest” sabato 11 maggio alle 15.00 su Rai1, porteranno il pubblico alla scoperta di quello che i napoletani la conoscono come l’Acquario, ma che in realtà è molto di più: ospita oltre 200 specie animali e vegetali e unisce le attività di ricerca e la possibilità di visita da parte del pubblico. Si parlerà poi dell’ ultimo capitolo della grande odissea dell’evoluzione: con il viaggio che dall’Africa lo ha portato a dominare il pianeta, l’uomo ha affrontato uno dei momenti cruciali della colonizzazione della terra. Come è riuscito ad affrontare con imbarcazioni rudimentali le vastità oceaniche e a sopravvivere nelle distese di ghiaccio dell’Artico colonizzando il continente americano? Si proverà a rispondere con l’aiuto di esperti e di studiosi.

Sulla base di recenti riprese della città reale con i suoi monumenti ancora visibili, accompagnate da ricostruzioni in 3D, vengono poi riportati in vita tre dei monumenti più emblematici di Roma: il Pantheon e la sua maestosa cupola, all’epoca la più grande del mondo, il sontuoso palazzo di Nerone, che copre un quarto della città ed è ricco di innovazioni tecnologiche come l’incredibile sala da pranzo girevole e il leggendario Colosseo, il più grande anfiteatro romano mai costruito.

Infine si andrà in Nepal, nella città di Bhaktapur, dove ogni anno si svolge la festa di Gai Jatra, che tradizionalmente è dedicata ai defunti. Le famiglie che hanno perso un loro caro l’anno precedente costruiscono un baldacchino con il quale portano in processione l’effige dell’animale sacro per gli Indù, la mucca, e la foto del defunto. L’evento, arricchito di canti e danze, è di buon auspicio per il viaggio nell’aldilà.