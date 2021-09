POSTE ITALIANE * “ INSTITUTIONAL INVESTOR ”: « L’AZIENDA AL VERTICE DELLA CLASSIFICA EUROPEA PER I SERVIZI “ ALL-EUROPE EXECUTIVE TEAM ”, IL RANKING CHE PREMIA IL MANAGEMENT »

Poste Italiane al vertice della classifica europea di Institutional Investor. Poste Italiane è al primo posto in Europa tra le aziende di servizi della “All-Europe Executive Team”, la classifica internazionale 2021 di Institutional Investor.

Lo ha reso noto il TG Poste, il telegiornale aziendale visibile sul sito www.postenews.it<http://www.postenews.it>. L’azienda è stata premiata da oltre 2000 tra analisti e investitori, come la migliore società per lavoro svolto dal suo Amministratore Delegato Matteo Del Fante, per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, e per gli aspetti ESG (ambiente, governo societario, governance).

Il ranking che premia il management, il livello raggiunto dalle relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, oltre al grado di avanzamento sulle tematiche ESG, conferma la reputazione e l’apprezzamento della comunità finanziaria mondiale per il Gruppo Poste Italiane a soli 5 anni dalla sua quotazione in Borsa.

Nella graduatoria di Institutional Investor, autorevole pubblicazione di Wall Street che da 53 anni pubblica informazione finanziaria per la comunità globale degli investitori, insieme a Poste Italiane (Italy, Specialty & Other Finance) sono soltanto 11 le aziende europee, in Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Svizzera oltre che in Italia, che si sono classificate prime in quattro delle sei categorie di riferimento.