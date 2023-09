MASÈ (LA CIVICA) * AMMINISTRATIVE PAT: « PRESENTATI I CANDIDÀTI, MAURO CORAZZA – FRANCESCA TRETTEL – VINICIO SEVEGNANI – ALEXANDRA GAMPER – LORENA TORRESANI – LARA BAMPI »

16.36 - sabato 16 settembre 2023

Egregio Direttore Franceschi,

negli spazi del Liber cafè di piazza Dante a Trento, La Civica ha presentato i candidati per la città capoluogo che correranno alle prossime elezioni provinciali. Il presidente Mattia Gottardi e la vicepresidente Vanessa Masè hanno annunciato l’adesione al partito da parte consigliere comunale Piergiorgio Frachetti. Non si potrà al momento costituire un gruppo consigliare autonomo ma “questo è il primo passo per costruire un percorso verso le prossime elezioni comunali” ha dichiarato Masè. Frachetti si è detto convinto dal progetto messo in campo da La Civica con i suoi chiari riferimenti al territorio e ai valori autonomisti ma non sarà direttamente impegnato in queste elezioni provinciali. I candidati in questa tornata elettorale in rappresentanza della città di Trento saranno Mauro Corazza, Francesca Trettel, Vinicio Sevegnani, Alexandra Gamper , Lorena Torresani e Lara Bampi.

Mauro Corazza, 47 anni, si è presentato come rappresentante di commercio impegnato nel settore turistico ricettivo e ha individuato nelle politiche turistiche future un importante tassello per il prossimo Governo. Un turismo che possa seguire un percorso qualitativo con forte attenzione alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici.

Francesca Trettel, 49 anni, da 21 anni alle dipendenze della Cassa di Trento vuole portare il suo contributo nell’ambito cooperativo e associazionistico che hanno sempre contraddistinto la nostra società e che trovano spazio nei progetti del movimento.

Vinicio Sevegnani, 61 anni, maestro artigiano, ha parlato del suo impegno come Presidente della categoria pittori edili e della federazione edile dell’associazione artigiani della Provincia di Trento.

Lorena Torresani, 47 anni, responsabile gestione aziendale presso consorzio costruttori Trento e da sempre legata al mondo autonomista, ha scelto di impegnarsi ne La Civica ritrovandosi pienamente nei valori cardine del movimento.

Alexandra Gamper, assente all’incontro di presentazione, rivolge il proprio impegno a sostegno del mondo agricolo essendo essa stessa proprietaria di un’azienda agricola all’interno del capoluogo.

Lara Bampi, anch’essa assente, sposata e madre di due bambini, è laureata in giurisprudenza ed è impegnata nell’ufficio legale di Trentino Trasporti. Appassionata sportiva, intende portare in dote le sue competenze e far crescere ulteriormente sensibilità e attenzione verso le attività sportive.

L’attenzione è stata poi rivolta ad alcuni macrotemi che coinvolgono la città in condivisione con la Provincia quali il settore dei trasporti, il bypass ferroviario, l’area ex Italcementi e le aree comprese nel progetto del nuovo ospedale.

Nei prossimi giorni, svolti i necessari adempimenti burocratici, La Civica presenterà al pubblico la sua proposta di governo con la sua lista completa di candidati.

*

Vanessa Masè

Consiglio Provincia autonoma Trento – (Gruppo “La Civica)