ON. URZÌ (FDI) * IMMIGRAZIONE: « GRAVI LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI TRENTO, ANDREMO AVANTI CON I CENTRI RIMPATRIO »

13.26 - sabato 23 settembre 2023

IMMIGRAZIONE, URZÌ (FdI): DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI TRENTO GRAVI, ANDREMO AVANTI CON I CENTRI PER IL RIMPATRIO

Trento, 23 sett. – “Le dichiarazioni del sindaco di Trento Ianeselli, che parla della necessità di un’accoglienza diffusa degli immigrati clandestini, sono espressione del delirio di una sinistra che ha totalmente perduto il contatto con la realtà. In questo contesto Fratelli d’Italia non può che ribadire, al contrario, il convinto sostegno alle volontà espresse dalla leader del governo Giorgia Meloni, e dalla nostra intera dirigenza, di volere realizzare in tutto il territorio nazionale almeno un centro a regione per il rimpatrio dei clandestini Altro che accoglienza diffusa.

L’alternativa è fra avere i clandestini, privi del diritto a rimanere in Italia e liberi di delinquere, o tenerli in centri di espulsione controllati, vigilati e senza possibilità di uscita.

I centri che abbiamo ereditato dai precedenti governi di sinistra sono piccoli e ormai congestionati: per questo non c’è più tempo da attendere. Purtroppo la mancanza di posti disponibili crea un cortocircuito e questi clandestini, anche arrestati in flagranza di reato, tornano poi liberi con un foglio di espulsione cui non si può dare immediata attuazione.

Le strutture di cui necessitiamo sono quelle atte a trattenere chi non ha diritto a rimanere sul suolo nazionale e, per questo, non devono destare preoccupazioni per il territorio: servono a trattenere momentaneamente i destinatari di espulsione, non si tratta dei centri popolati da nullafacenti che realizzó a suo tempo la sinistra.

Seguendo questo programma, fra qualche mese non dovremo più assistere agli episodi accaduti in queste ultime ore in Trentino, ossia la rimessa in libertà di persone che devono essere espulse con le procedure previste, passando appunto per i centri per il rimpatrio.

Quelle del sindaco Ianeselli sono invece affermazioni gravi: la criminalità e l’attitudine al non rispetto delle leggi non si combatterà mai con l’accoglienza diffusa e un buonismo che impedisce di vedere la drammaticità del momento.

Avanti quindi con la politica del governo Meloni di fermezza contro tutte le resistenze di chi vorrebbe mantenere lo status quo”.

Così in una nota l’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.