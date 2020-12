PD – COORDINAMENTO CITTADINO TRENTO * POLITICHE SOCIALI E SOLIDARIETÀ: « AUSPICHIAMO SI RIESCA A MANTENERE IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE, A PARTIRE DAI PRIMI GIORNI DEL 2021 »

Aiuti alle famiglie, agevolare i bonus. La proposta del Coordinamento cittadino del PD del Trentino.

Lunedì sera in Coordinamento cittadino è stato affrontato il tema del bilancio del Comune di Trento ed in particolare la preoccupazione per le situazioni più fragili e di disagio della nostra comunità che si sono evidenziate con la pandemia da coronavirus.

La Commissione Solidarietà (gruppo di lavoro del Coordinamento Cittadino) ha prodotto e presentato il documento che alleghiamo e che ha trovato il consenso unanime dei presenti e che è stato inviato a tutti i membri del gruppo consiliare PD-PSI in comune a Trento.

I bonus, per il sostegno alle situazioni più fragili, pur non essendo certo il modo per risolvere i nodi strutturali della nostra società, sono comunque una risposta contingente e valida ad una situazione straordinaria. La complessità delle procedure ha però frenato la possibilità di usufruirne da parte delle persone più deboli e impreparate, per questo abbiamo discusso ed elaborato le indicazioni esposte nel documento allegato auspicando che non si interrompa la possibilità di accedere ai bonus alla fine di dicembre, per poi riprenderla magari a maggio con l’assestamento di bilancio. La pandemia da virus e i conseguenti disagi e necessità non vanno in pausa nei mesi di gennaio, febbraio, marzo.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini si propone anche la revisione degli orari di accesso agli uffici circoscrizionali tenendoli aperti anche nella fascia di orario 16 – 18 ed eventualmente il sabato mattina. Si invita a valutare la possibilità di uno sportello unico in città per il disbrigo della mole burocratica necessaria per la domanda con gli orari sopra esposti.

*

IL COORDINAMENTO CITTADINO PDT