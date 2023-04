PAOLO PICCOLI * REPLICA A CDX COMUNE TRENTO: “ HO AGITO NELLA MIA VESTE NON ISTITUZIONALE DI RELATORE, LA STRUMENTALIZZAZIONE È ALTROVE “

12.14 - sabato 1 aprile 2023

“Aspetto di vedere l’Interpellanza, che peraltro, come noto ai consiglieri, sarebbe riservata all’attività della Giunta.

Risponderò comunque volentieri, anche per spiegare agli interpellanti, che non mi risulta abbiano ritenuto di presenziare a quello che essi definiscono “delicato e altissimo momento commemorativo”, che cosa ho realmente detto.

Ho citato un passo di Alcide Degasperi, citando un fatto di cronaca che oggi è sui giornali, per far comprendere la difficoltà di comporre situazioni complesse, come quelle che abbiamo visto riguardare tutte le coalizioni che si presenteranno al Trentino in autunno.

E lo ho fatto nella mia veste non istituzionale di relatore. Forse la strumentalizzazione politica è altrove”.

*

Paolo Piccoli

Trento