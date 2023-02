CUSTODIA DI TERRA SANTA * GERUSALEMME: FRATI FRANCESCO PATTON E ALBERTO JOAN PARI, « COMUNICATO A SEGUITO DEGLI ATTI VANDALICI DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023 »

11.28 - venerdì 3 febbraio 2023

LINK

https://custodia.org/it/news/comunicato-della-custodia-di-terra-santa-seguito-degli-atti-vandalici-di-giovedi-2-febbraio

Oggi alle 8:30 del mattino, un estremista ebreo è entrato nella Chiesa della Flagellazione, che è la prima tappa della Via Dolorosa, nella Città Vecchia di Gerusalemme. L’uomo ha abbattuto la statua di Gesù e deturpato il volto della statua. Dopo che è stato immobilizzato dal portinaio del santuario, sul posto è arrivata la polizia che lo ha arrestato.

Si tratta del quinto incidente verificatosi nelle ultime settimane. Proprio la scorsa settimana, alcuni turisti sono stati attaccati da un gruppo di ebrei religiosi che sono entrati a Porta Nuova. Hanno compiuto atti vandalici in New Gate, vicino alla sede della Custodia di Terra Santa, scagliando sedie, tavoli e bicchieri e trasformando il quartiere cristiano in un campo di battaglia.

Circa due settimane fa, un cimitero cristiano a Gerusalemme è stato vandalizzato, i graffiti “Morte ai cristiani” sono stati scritti sui muri di un monastero nel quartiere armeno e sono stati vandalizzati i locali usati come chiesa nel centro maronita di Ma’alot.

Seguiamo con preoccupazione e condanniamo fermamente questa sequenza crescente di gravi atti di odio e di violenza nei confronti della comunità cristiana in Israele. Non è un caso che la legittimazione della discriminazione e della violenza nell’opinione pubblica e nell’attuale scenario politico israeliano si traduca poi anche in atti di odio e di violenza contro la comunità cristiana.

Ci aspettiamo e chiediamo che il governo israeliano e le forze dell’ordine agiscano con decisione per garantire la sicurezza per tutte le comunità, per garantire la tutela delle minoranze religiose e per sradicare il fanatismo religioso, questi gravi fenomeni di intolleranza, questi crimini d’odio, e gli atti di vandalismo diretti contro i Cristiani in Israele.

Fr. Francesco PATTON, OFM, Custode di Terra Santa

Fr. Alberto Joan PARI, OFM, Segretario di Terra Santa