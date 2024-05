RAI 3 – “FARWEST“ * «INCHIESTA SULL’EMERGENZA SILENZIOSA CHE COLPISCE LA SANITÀ / SCANDALO REGIONE LIGURIA (20/5)»

19.04 - lunedì 20 maggio 2024

In primo piano un’inchiesta sull’emergenza silenziosa che colpisce la sanità: la mancanza di medici di base e la crisi della medicina territoriale. A seguire, sull’onda dello scandalo che ha travolto la Regione Liguria, un’indagine sui presunti rapporti tra politica e criminalità organizzata. Farwest torna poi sul caso della Uno Bianca – in particolare sulla strage del Pilastro – con un’allarmante intercettazione che collegherebbe una testimone chiave ad ambienti della Polizia. A chiudere, un’inchiesta sulle specie animali aliene presenti in Italia, dannose per l’ecosistema e per l’economia. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagnano il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio.