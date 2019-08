BISESTI (LEGA) * welfare: « PROFONDA DELUSIONE PER LE PAROLE DEI VERTICI SINDACALI SUL BONUS BEBÈ E ALLE MISURE PER IL CONTRASTO DELLA DENATALITÀ »

Sono veramente rammaricato per le dichiarazioni negative e contrarie dei vertici dei principali sindacati trentini di fronte alle misure a sostegno delle famiglie volute da questa Giunta nell’assestamento di bilancio.

Leggo infatti con amarezza e delusione la reazione da parte dei vertici di Cgil, Cisl e Uil in merito ai due emendamenti presentati e approvati, nella giornata di ieri, in merito alle misure che abbiamo assunto per contrastare la denatalità del Trentino.

Emendamenti che, come ho già ripetuto più volte, vanno ad incrementare i già consistenti finanziamenti previsti dalla manovra di Assestamento al Bilancio caratterizzati sia dall’abbattimento delle rette dei nidi a favore delle nostre famiglie, sia dagli ingenti aiuti economici a sostegno dei nuovi nati.

Queste misure, per dimensione e peso, non hanno eguali nella recente storia provinciale e posso affermare che si tratta di misure a tutela e a favore dei cittadini e dei lavoratori. Misure che fanno parte di un piano sociale, iniziato con questa variazione, che guarda al futuro del Trentino.

Forse sono proprio queste critiche che portano ad un continuo calo di persone che si iscrivono ai sindacati, persone che preferiscono sostenere e far parte di un importante piano per lo sviluppo sociale del nostro territorio come quello di cui si fa portatore la Lega.

E’ questo quanto dichiarato in una nota stampa dal Segretario della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti.