(leggi le altre news di Opinione) FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH * VIABILITà: « MESSA IN SICUREZZA LA STRADA PER MASO PEZ A RAVINA, SI è OPTATO PER LA POSA DI BARRIERE PARAMASSI SEMIRIGIDE » La Fondazione Crosina Sartori Cloch ha messo in sicurezza la particella fondiaria 673, ovvero il pendio che corre lungo la strada di accesso a Maso Pez, a Ravina. L’immobile e il terreno circostante sono di proprietà della Fondazione e ospitano le attività di Progetto 92. Quest’ultimo opera nell’area della socializzazione al lavoro volta al recupero sociale e lavorativo di minori e giovani che vivono situazioni di temporanea difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, che necessitano di percorsi orientativi o di un sostegno nel cammino di formazione scolastica e/o professionale. Il rischio di caduta massi era basso, ma la Fondazione ha comunque ritenuto opportuno proteggere la strada e le sottostanti serre a servizio del Maso, mettendo in completa sicurezza tutte le attività che vi si svolgono. Su progetto del geologo Marco Cavalieri, si è dunque optato per la posa di barriere paramassi semirigide. Le protezioni hanno un’altezza di 2 metri per uno sviluppo lineare complessivo di 160 metri, suddiviso in tre spezzoni, leggermente sovrapposti, da 40, 50 e 70 metri. Durante il lavoro di posa sono state anche tagliate alcune ceppaie e arbusti nell’area di intervento.

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/10/Schermata-2020-10-07-alle-09.11.53.png 383 740 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin 2020-10-07 09:16:11 2020-10-07 09:16:11 Fondazione Crosina Sartori Cloch * viabilità: « messa In sicurezza la strada per Maso Pez a Ravina, si è optato per la posa di barriere paramassi semirigide »