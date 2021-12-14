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SWG * INTENZIONI DI VOTO – 13 DICEMBRE 2021: « PD AL 22,1% / FDI 20,2% / LEGA 19,0% / M5S 14,3% / FI 7,7% »

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