TRENTINOSOLIDALE * ASSEMBLEA – RELAZIONE MISSIONE 2022: « 2.187 FAMIGLIE SI SONO RIVOLTE AI NOSTRI CENTRI / 1.930 TONNELLATE DI ALIMENTI RACCOLTI (TRENTO 28/4 – 17.00) »

20.59 - martedì 18 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Assemblea annuale di quest’Associazione che avrà luogo venerdì 28 aprile 2023, a ore 17.00 presso SALA CONFERENZE ERICKSON in VIA DEL PIOPPETO 24, a TRENTO per la Presentazione del Bilancio e della Relazione di Missione 2022.

TRENTINOSOLIDALE è l’esempio virtuoso di cosa fa un Ente del Terzo settore: dal progetto con forte valenza sociale ma anche ambientale quale è DONOTRENTINO al progetto culturale ed educativo di A SCUOLA, dal progetto di utilità pubblica ed educativa che è ALTERNATIVA AL CARCERE fino al progetto più noto sulla LOTTA ALLA SPRECO ALIMENTARE che non solo presenta un’evidente valenza sociale ed ambientale ma offre anche un servizio essenziale al nostro territorio.

Ognuno di questi progetti sarà dettagliatamente illustrato. Mi limito solo ad anticipare alcuni dati tra i più significativi:

– 703 Volontari che hanno complessivamente donato alla Comunità trentina 191.146 ore di lavoro;

– 750 studenti tra i 6 e i 19 anni che hanno partecipato al Concorso “Lotta allo spreco alimentare: perché” e 20 classi premiate;

– 380 donatori registrati alla piattaforma, 110 beni donati, 29 tra servizi assistenziali e associazioni accreditate a DONOTRENTINO per praticare, insieme, il dono verso chi è in condizioni meno privilegiate;

– 1.930 tonnellate di alimenti raccolti, delle quali ben 1.750 tonnellate distribuite per il consumo umano e 180 tonnellate destinate al consumo animale;

– 2.187 famiglie (con 6.524 componenti) che si sono rivolte, almeno una volta, ai nostri Centri di distribuzione per fare la spesa gratuitamente, per un totale annuo di 47.991 spese consegnate;

– 30 tra associazioni, organizzazioni e istituzione che aiutiamo fornendo alimenti freschi.

Le persone, le famiglie che aiutiamo con una o più spese settimanali non sono solo coloro che nell’immaginario collettivo equivalgono ai “poveri” (un c.d. “senza tetto” o chi non ha un’occupazione) ma sono anche tanti nostri concittadini che il lavoro ce l’hanno ma che non riescono ad arrivare a fine mese: persone con bassi salari, con contratti a tempo determinato, part-time, stagionali.

È per questo che lavoriamo con somma attenzione alla parte più fragile della nostra Comunità. Che lavoriamo in prossimità cercando di compensare le differenze perché, per noi, le disuguaglianze sono insopportabili !

Per tali ragioni quest’appuntamento è particolarmente importante per la nostra Associazione.

Giorgio Casagranda