VVF VOLONTARI CALLIANO (TN) * INCIDENTE STRADALE: « SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA HA TERMINANTO LA CORSA INFILANDOSI NELLA RAMPA DI ACCESSO AI GARAGE DI UN’ABITAZIONE »

10:28 - 29/01/2022

I Vigili del Fuoco Calliano sono intervenuti questa notte, alle 00.30, in seguito ad un incidente stradale che sulla SS 350, all’altezza dello svincolo per Besenello, ha coinvolto due vetture. Un’auto, in particolare, si è infilata sulla rampa di accesso ai garage di un’abitazione, terminando la propria corsa contro il muro della stessa. Grande lavoro per i volontari di Calliano, impegnati per ben 4 ore nelle complesse operazioni di recupero del mezzo, di messa in sicurezza dell’area, di gestione e ripristino della viabilità.

Entrambi i conducenti sono scesi autonomamente dalle vetture. Sul posto anche l’ambulanza ed i carabinieri della compagnia di Rovereto.

Foto: Vigili del Fuoco Calliano