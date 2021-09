MASCHIO (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * VOUCHER AUTOBUS E CICLOBOX: « PER I DIPENDENTI PUBBLICI COMUNALI È OPPORTUNO TROVARE UN MODO DIVERSO ALL’USO DELLA MOBILITÀ GREEN? »

Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consigliare comunale Onda Civica Trentino. Oggetto: Voucher autobus e ciclobox, incentivi che discriminano il privato. Cosi si legge il 4 settembre 2021 sul Corriere del Trentino:

“Dai premi in busta paga, compensi che possono arrivare fino a 3.500 euro lordi, agli incentivi per la mobilità sostenibile nell’ambito del nuovo piano degli spostamenti casa-lavoro, come la riattivazione del voucher di 70 euro legato all’abbonamento al servizio pubblico.”

“In primo luogo, si è deciso di reinserire il voucher di 70 euro per l’acquisto dell’abbonamento al servizio di trasporto pubblico, in aggiunta al tradizionale sconto del 30% concordato con Trentino Trasporti”.

Ricordando che stiamo parlando di soldi pubblici, e quindi anche nostri, riflettendo sulla discutibile scelta di portare gli uffici comunali in una zona centrale della città che risentirà in modo pesante nella logistica e nella viabilità.

Ritenendo che la viabilità sostenibile green non dovrebbe essere appannaggio di pochi ma anzi dovrebbe essere un obiettivo trasversale e comune, fanno davvero specie queste scelte di favorire, ripeto con soldi anche nostri, i dipendenti pubblici nell’utilizzo degli abbonamenti a fronte della necessità di invogliare l’intera popolazione della città e del Trentino ad un uso sempre più limitato dell’auto in città.

si interrogano pertanto il Sindaco e la Giunta ai fini di conoscere:

• quale sia il criterio che abbia portato a tali scelte;

• se non si ritenga opportuno trovare un modo diverso di invogliare i dipendenti pubblici comunali all’uso della mobilità green invece dell’utilizzo dei nostri soldi.

*

Andrea Maschio

Consigliere comunale ONDA CIVICA TRENTINO