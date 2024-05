RAI 1 – “LINEA VERDE DISCOVERY – FATTO IN ITALIA” * « SI PARTE DAI DINTORNI DELLA CAPITALE, DELLA VIA APPIA AI CASTELLI ROMANI (11/5 -11.00) »

15.42 - venerdì 10 maggio 2024

Un nuovo viaggio in quattro puntate prende il via per “Linea Verde Discovery”: “Fatto in Italia”, da sabato 11 maggio alle 11.00 su Rai 1. Federico Quaranta andrà alla scoperta della creatività e della capacità italiana e di quel saper “fare” che il mondo apprezza e invidia al nostro Paese. Si parte dai dintorni della Capitale. Lo sfondo geografico della via Appia e dei Castelli Romani sarà la cornice in cui il pubblico potrà conoscere le piccole imprese che elaborano gli elementi della terra per trasformarli in prodotti della gastronomia apprezzati in tutto il mondo, grazie al sapere tramandato da generazioni o alla creatività dei singoli, alla passione e anche al clima.

Il filo conduttore che lega questi racconti è la modalità innovativa con cui si affacciano al mercato internazionale grazie alle nuove opportunità offerte dal web e dalla distribuzione digitale.