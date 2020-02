UPT E CANTIERE * NUOVE IDEE PER TRENTO: « TAVOLA ROTONDA SUL “CAMPUS BIOMEDICO”, SABATO 8/2 ORE 17.45 AL MUSE »

Dopo il primo incontro dedicato ai temi delle infrastrutture di mobilità, UPT/CANTIERE propone per sabato 8 febbraio (ad ore 17.45, presso la Sala Ipazia al MUSE di Trento) una tavola rotonda sul tema del “Campus Biomedico”.

L’iniziativa intende concorrere alla discussione sulle opportunità di sviluppo e di qualificazione della città che possono derivare dai nuovi progetti legati alla conoscenza e alla ricerca in ambito sanitario.

Opportunità per i servizi sanitari del Trentino, ma anche per la riqualificazione urbanistica e per la crescita imprenditoriale della città.

In allegato, la locandina dell’incontro.