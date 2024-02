“AUDICOM – SISTEMA AUDIWEB POWERED BY NIELSEN” * AUDIENCE ON-LINE: « A DICEMBRE 2023 HANNO NAVIGATO 44,2 MILIONI DI PERSONE, IL 76% DELLA POPOLAZIONE »

16.23 - mercoledì 14 febbraio 2024

La total digital audience nel 2023 ha registrato dati stabili rispetto all’anno precedente, in continuità con la capillare penetrazione di internet sulla popolazione, con una una media nei 12 mesi di 43,9 milioni di utenti unici, pari al 75% degli individui dai 2 anni in su (+0,3%). È evidente la forte penetrazione del Mobile (Smartphone e/o Tablet), con cui ha navigato il 92,1% della popolazione di 18-74 anni (+1,3% sul 2022).

Interessante l’incremento del tempo speso online per l’ecommerce (+13,6% sul 2022), le informazioni corporate (+23,9% del tempo) e per viaggi e mappe (+23,2% il tempo dedicato) e ai contenuti e servizi dei broadcasters online (+24,8%).

Cresce ancora, seppur di poco, il tempo complessivo dedicato all’online, anche in questo caso trainato dalla fruizione da Mobile da parte della popolazione maggiorenne che, nei 12 mesi dell’anno ha dedicato 64 ore in media alla navigazione da questi device (+1,3% rispetto alla media mensile del 2022) e 2 ore e 26 minuti in media nel quotidiano (+1,9% rispetto alla media giornaliera del 2022).

La total digital audience nel mese di Dicembre 2023

Entrando nel dettaglio degli ultimi dati disponibili, risulta che nel mese di dicembre 2023 hanno navigato 44,2 milioni di individui dai 2 anni in su, pari al 76% della popolazione di riferimento.

La fruizione da Mobile ha raggiunto il 93,5% della popolazione dai 18 ai 74 anni (39,9 milioni), 1,4 punti percentuali in più rispetto alla media dell’anno.

La total digital audience nel giorno medio di questo mese di rilevazione è rappresentata da 36,9 milioni di individui, online per 2 ore e 33 minuti per persona.

Nel giorno medio del mese di dicembre erano online il 65,9% degli uomini dai 2 anni in su (18,7 milioni) e il 60,9% delle donne (18,2 milioni) e, più in dettaglio, oltre l’84% dei 18-64enni con una penetrazione maggiore tra i 34-44enni (l’89% di questo segmento di popolazione).

Gli uomini (2+ anni) hanno navigato per 2 ore e 26 minuti, 14 minuti in meno rispetto alle donne che hanno dedicato all’online 2 ore e 40 minuti. I giovani tra i 18 e i 34 anni hanno sfiorato le 3 ore di navigazione, mentre gli individui di 35-44 anni hanno navigato in media per 2 ore e 44 minuti, i 45-54enni per 2 ore e 29 minuti, i 55-64enni per 2 ore e 21 minuti e gli over 64 anni per circa 2 ore.

Quest’ultimo mese del 2023 mostra dati di utenti unici mensili stabili per le principali categorie di siti e app mobile rispetto al mese precedente e i diversi giorni festivi hanno inciso principalmente sul tempo dedicato alla fruizione dei differenti contenuti e servizi che mostra valori in flessione.

Vediamo, infatti, che tra le principali categorie più visitate i motori di ricerca hanno raggiunto 42,2 milioni di individui mensili con -3,5% del tempo rispetto a novembre, i servizi web e strumenti online (Internet Tools/Web Services) hanno registrato 40,7 milioni di utenti con -8,3% del tempo, i portali generalisti (General Interest Portals & Communities) 38,9 milioni di utenti con -2,4% del tempo, l’aggregazione di siti e app dedicati all’ecommerce (Mass Merchandiser) 38,2 milioni con -5,3% del tempo, i servizi di gestione delle email 37,6 milioni di utenti e -6,3%del tempo, la categoria Corporate Information raggiunge 35,2 milioni di utenti con -5,3% del tempo, le news online (Current Events & Global News) 37,6 milioni di utenti con -8,9% del tempo e, in questo caso, in flessione anche gli utenti del -1,2%, come nel caso della categoria dedicata alle informazione metereologiche che registra una flessione del 5,5% per gli utenti e del 21,1% del tempo.

Alcune tra le principali categorie a dicembre presentano invece dati stabili o in crescita anche del tempo speso per effetto della stagionalità, ovvero grazie a interessi tipici di questo periodo come, ad esempio, l’organizzazione delle festività. È il caso della categoria che raggruppa i siti e le piattaforme dedicati ai video – 40 milioni di utenti unici mensile e +0,8% del tempo -, i social network (Member Communities) – 39,2 milioni di utenti e +3,5% del tempo -, i servizi di messaggistica – 38 milioni di utenti e +0,5% del tempo -, mappe e informazioni di viaggi – 33,2 milioni di utenti e +2,6% del tempo – e la categoria “Food & Cooking” – 33,1 milioni di utenti (+3,5% rispetto a novembre) e +4,1% del tempo.