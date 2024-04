CORTE CASSAZIONE * PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – DOMANDE ALLOGGIO A CANONE SOSTENIBILE: « RIMESSI GLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE »

17.34 - lunedì 8 aprile 2024

Misure di sicurezza sociale – Domande di alloggio a canone sostenibile e di contributo integrativo – Accesso – Questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della l.p. Trento n. 15 del 2005.

L’esito in sintesi

In tema di domande di alloggio a canone sostenibile e di domande di contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato, la Sezione Prima civile, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale al fine di valutare la legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2-bis, della legge della Provincia Autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, e dell’art. 3, comma 2-bis, della legge della Provincia Autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi 1 e 5, Cost.