FBK * INNOVAZIONE: « “TRENTINOSALUTE4.0” CON LA APP “TREC PEDIATRIA” VINCE IL PREMIO “PATIENTS’ DIGITAL HEALTH AWARD 2020”, SEZIONE “SOLUZIONI COVID-19” »

Sviluppata da TrentinoSalute4.0, la App permette alle famiglie e ai pediatri di libera scelta di mantenere la relazione medico-paziente anche a distanza

Si è tenuta ieri pomeriggio la cerimonia di premiazione del concorso “Patients’ Digital Health Awards – I pazienti premiano l’innovazione digitale” (PDHA), che ha premiato come vincitrice della categoria “Soluzioni Covid-19” la piattaforma TreC Televisita Pediatria, sviluppata da TrentinoSalute4.0, il Centro di competenza sulla sanità digitale della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con i pediatri di libera scelta. Il progetto della televisita è stato co-finanziato dalla Fondazione per la Valorizzazione Ricerca Trentina (VRT).

Il concorso PDHA, promosso dalla Digital Health Academy in collaborazione con 50 associazioni di pazienti, ha l’obiettivo di individuare e premiare le innovazioni digitali che possono fare la differenza nella vita delle persone che ogni giorno vivono con la malattia.

Giunto alla sua terza edizione, al premio sono state presentate 68 iniziative ma, alla fine, solo 47 le candidature arrivate all’attenzione della commissione giudicatrice nelle tre diverse categorie: “progetto Esistente”, “soluzione Covid-19”, “idea”. Oltre all’Italia, sono 12 sono stati i Paesi rappresentati: Inghilterra, Germania, Finlandia, Estonia, Norvegia, Portogallo, Svizzera, Grecia, Romania, Lituania, Belgio e Malta.

“Un riconoscimento particolarmente importante soprattutto se si considera che la valutazione delle soluzioni presentate al concorso è stata fatta direttamente dalle associazioni dei pazienti” – dice Stefania Segnana, assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, aggiungendo che “Questo premio ci fa capire che stiamo andando nella giusta direzione, quella della costruzione e co-costruzione di un servizio sanitario aperto ai cittadini e ai pazienti. Il contributo che loro stessi, attraverso le associazioni, possono dare è per noi molto prezioso, perché la loro esperienza diretta ci può aiutare ad indirizzare scelte ed energie verso soluzioni che sappiano dare risposte concrete ai loro bisogni”.

Il progetto TreC Televisita Pediatria è nato per rispondere all’esigenza, emersa durante l’emergenza Covid-19, di poter mantenere la relazione medico-paziente anche a distanza. Nello sviluppo dei bambini, il pediatra rappresenta un appuntamento fisso, non solo per la diagnosi e la cura, ma anche per il monitoraggio del raggiungimento delle tappe di crescita, nonché un punto di riferimento per le famiglie.

TrentinoSalute4.0 ha quindi realizzato una piattaforma tecnologica che permette la comunicazione (televisita) e la condivisione (messaggistica) di informazioni e materiale tra medico e famiglia del bambino, all’interno di un ambiente tecnologico sicuro ed integrato con il sistema informativo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Uno strumento semplice ed efficace che consente alle famiglie dei pazienti e ai pediatri di libera scelta, operanti sul territorio provinciale, di mantenere vivo il rapporto e di rispondere alle esigenze di cura e di confronto delle famiglie anche da casa e dunque anche nell’impossibilità di recarsi presso l’ambulatorio medico.

“Ringrazio in particolare” – conclude Stefania Segnana – “i pediatri di libera scelta e le famiglie che hanno collaborato fin dalla fase di progettazione allo sviluppo e alla sperimentazione della piattaforma implementata dal laboratorio congiunto PAT/APSS/FBK, e che sarà a breve messa a disposizione di tutti i pediatri e delle famiglie, come previsto dall’accordo sottoscritto nell’ambito del Comitato provinciale pediatri di libera scelta”.

La Commissione giudicatrice del premio, presieduta da Antonietta Pannella (presidente) e Cristina Cenci (vice presidente) della Digital Health Academy, era composta dalle 50 Associazioni dei Pazienti, esperti di patient engagement, digital health, patient innovation e healthcare policy.

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo ieri, venerdì 16 ottobre, in un evento in live streaming trasmesso sui canali Facebook e YouTube della Digital Health Academy e sul sito www.pdha.it, in cui è stato trasmesso il contributo video dei vincitori. Per TS4.0 ha partecipato Diego Conforti, direttore dell’ufficio innovazione e ricerca della PAT.

“Non è stata una scelta facile per le associazioni, ma nel periodo che stiamo vivendo di facile c’è davvero molto poco” – ha detto Goffredo Freddi, direttore della Fondazione MSD – Italia, durante la cerimonia di premiazione. “Le associazioni dei pazienti hanno saputo raccogliere la sfida non solo con i tanti progetti che sono stati realizzati nel corso di questa difficile pandemia, ma anche guardando al futuro attraverso la produzione di raccomandazioni per lo sviluppo di una digital health sempre più a misura di persone”. E aggiunge: “Siamo ormai immersi in un mondo che è sempre più “phigital”, un mondo cioè che combina processi sia fisici che digitali e siamo tutti chiamati a fare la nostra parte”.

*

Il premio PDHA

Patients’ Digital Health Awards è un concorso promosso dalla Digital Health Academy in collaborazione con 50 Associazioni di Pazienti, con l’obiettivo di individuare e premiare le innovazioni digitali che possono fare la differenza nella vita delle persone che ogni giorno vivono con la malattia. Un esempio unico nel suo genere, in Italia e in Europa. E quest’anno sono ben 50 le associazioni ingaggiate – in collaborazione con la Digital Health Academy e il contributo di Fondazione Msd – per fare scouting e premiare quelle innovazioni digitali che incidono sula qualità di vita. Per la prima volta il premio si è aperto all’Europa con il coinvolgimento di due importanti network europei di tutela dei diritti dei cittadini e pazienti e di esperti internazionali e l’endorsement della rete mondiale Allied for Startups (Afs). La valutazione delle soluzioni presentate al concorso è stata fatta direttamente dalle Associazioni dei pazienti. Tre erano le categorie previste:

· categoria “Progetto esistente”

· categoria “Soluzione Covid-19”

· categoria “Idee”

Al concorso sono state presentate 68 iniziative, di cui poi 47 sono state ammesse alla valutazione da parte delle Associazioni di pazienti. Di queste 29 sono di provenienza italiana mentre 18 di altri Stati (UK, Germania, Finlandia, Estonia, Norvegia, Portogallo, Svizzera, Grecia, Romania, Lituania, Belgio e Malta).

I tre vincitori del premio

Sono risultati vincitori: per la prima categoria PinkTrainer (Paesi Bassi), una piattaforma e-Health che fornisce piani personalizzati per l’esercizio fisico e la nutrizione ai pazienti oncologici; per la seconda categoria TreC Pediatria (Italia), una piattaforma tecnologica che permette la comunicazione (televisita) e condivisione di informazioni tra medico e famiglia; per la terza categoria Horpheus (Italia), un sistema di intelligenza artificiale (software e hardware) per prevedere nei bambini le improvvise crisi epilettiche notturne.

Il premio per la categoria “Soluzione Covid-19” è in denaro e ammonta a 4.000 euro.