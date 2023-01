CONSIGLIO DI STATO * NOMINE: «PARERE UNANIME PER LA PRESIDENZA, OK AL PRESIDENTE AGGIUNTO LUIGI MARUOTTI »

11.28 - venerdì 13 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Il plenum del CPGA ha espresso parere favorevole all’unanimità alla nomina del Presidente Aggiunto Luigi Maruotti a Presidente del Consiglio di Stato.

La proposta era stata formulata all’unanimità già dalla IV Commissione così come riferito in Plenum dal relatore, il Consigliere Francesco Elefante “si ritiene opportuno adottare la prassi seguita in passato, procedendo a formulare, il prescritto parere indicando il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, quale Presidente dell’Istituto, in ragione della posizione preminente rivestita in seno all’ordine di ruolo per effetto dell’attribuzione della qualifica di Presidente Aggiunto, nonché dell’anzianità nella qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, rilevando le particolari doti di professionalità e di cultura manifestate nell’attività svolta, con particolare riguardo all’esercizio della funzione giurisdizionale, prima nei Tar e quindi al Consiglio di Stato, nonché per le pubblicazioni e gli studi compiuti”.