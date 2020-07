COORDINAMENTO AMBIENTALISTA – TRENTINO * ORSA JJ4 – GAIA: « UN GRAVISSIMO DANNO D’IMMAGINE L’ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI UCCISIONE, LA PAT SI FOCALIZZI SU UN TURISMO NON DI RAPINA »

Ricordiamo preliminarmente l’eliminazione dell’unico strumento pianificatorio e di confronto a disposizione delle associazioni e degli stakeholder per quanto riguarda la gestione della fauna in Trentino, il Comitato Faunistico, che per quanto imperfetto e non bilanciato (netta prevalenza del comparto caccia), è stato sostituito da un organismo prettamente politico senza alcuna valenza di confronto. Da questa brillante mossa deriva certamente la compattezza odierna delle Associazioni Ambientaliste ed Animaliste del Trentino: ci sia concesso un ironico ringraziamento alla Giunta per questo.

INTRODUZIONE

Notiamo prima di tutto che il comportamento tenuto dall’orsa JJ4 è stato certamente di tipo difensivo, avendo reagito cercando di allontanare i due cacciatori che percepiva come elemento di pericolo: tutto fa pensare che l’orsa sia stata sorpresa. Ricordiamo inoltre che la zona in cui si è verificato l’incidente è popolata da femmine con cuccioli, elemento che fa pensare ancor più che si trattasse di un atteggiamento meramente difensivo.

Sollecitiamo la PAT a fare quanto è in suo dovere: indagare a fondo sull’accaduto, per avere tutti gli elementi per valutare la dinamica degli eventi, e agire secondo quanto detta la scienza, perché le decisioni non devono essere dettate da reazioni inconsulte e da isterismi, bensì dal metodo e dalla razionalità: e l’abbattimento di un’orsa schiva che per 15 anni non ha mai fatto parlare di sè e che con tutta probabilità ha reagito per difesa della sua prole con una dinamica dell’incidente ancora tutt’altro che chiara è lungi dall’essere un atteggiamento razionale e pacato. Da qua discendono una lunga serie di criticità, alcune che arrivano da lontano.

FREQUENTAZIONE

Come detto, sarebbe come minimo opportuno limitare la frequentazione delle aree dove sono indicate femmine con cuccioli, ora segnalate da una semisconosciuta -per quanto frequentemente aggiornata ed affidabile- mappa di presenza sul sito del Servizio Foreste e fauna. Tale mezzo è ampiamente insufficiente ad evitare incidenti come quello verificatosi, sia perchè chi transita nelle zone non è conscio della particolarità della presenza ursina a meno di non rivedere periodicamente la mappa di cui sopra, sia perchè spesso mancano del tutto informazioni adeguate e capillari sui comportamenti da tenere di conseguenza.

PACOBACE

Le regole del gioco nella gestione dell’orso Bruno sulle Alpi sono dettate dal PACOBACE. In esso vi sono certamente aspetti che non condividiamo. La definizione di orso “problematico dannoso” ci lascia perplessi, soprattutto quando i danni portati al comparto zootecnico, che spesso non si protegge a dovere con la prevenzione, non sono paragonabili al beneficio e all’indotto turistico o agli splendidi spot naturalistici che gli orsi portano al nostro territorio. E vediamo criticità anche nella definizione di “baite stagionalmente abitate”, quando è chiaro come sia facile che un orso si intrufoli in queste baite in quota e nel periodo dove non vi è nessuno: di conseguenza, l’attuale Piano d’Azione Interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi è lungi dall’essere una guida perfetta.

Ma questa volta è l’amministrazione che decide di non seguire le regole.

Il PACOBACE prevede possibili azioni in base a eventi e comportamenti degli orsi ma prima di decidere azioni, soprattutto energiche, occorrerebbe aver ben compreso le variabili dell’evento e ciò che è successo. Le azioni devono giustamente essere diverse, quindi di monitoraggio, se l’orsa ha agito spaventata, colta di sorpresa o perchè ha percepito persone piombare addosso a se e i propri cuccioli. La dinamica è centrale e il pacobace recita anche che è importante che siano previste e attivate azioni proporzionate alla “problematicità” manifestata dai soggetti. Qual’è l’azione commisurata a quest’evento che ha visto protagonista un’orsa timida e schiva e che in 15 anni non ha mai fatto male a nessuno?