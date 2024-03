AUTOMOBILI LAMBORGHINI * RISULTATI FINANZIARI 2023: « CONSEGNATE 10.000 VETTURE AI CLIENTI / MARGINE OPERATIVO AL 27,2% / FATTURATO DI 2,66 MILIARDI »

10.11 - giovedì 21 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Consegnate per la prima volta più di 10.000 vetture ai clienti. Margine operativo record al 27,2%. Raggiunto un fatturato di 2,66 miliardi di euro. Risultato operativo che supera per la prima volta la soglia dei 700 milioni di euro. Il 2023 è stato l’anno migliore di sempre per Automobili Lamborghini, con risultati finanziari che confermano la continua crescita della Casa di Sant’Agata Bolognese. Dopo aver superato per la prima volta nella storia il tetto delle 10.000 vetture consegnate nell’anno appena trascorso (10.112 per la precisione), Lamborghini fa registrare altre cifre record, tra le quali il fatturato chiuso a 2,66 miliardi di euro, con un +12,1% rispetto al 2022.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, afferma: “Automobili Lamborghini continua ad infrangere, in modo costante e su molteplici fronti, record su record. Questo significa che le nostre scelte e la nostra visione sono state corrette e hanno contribuito alla crescita organica dell’azienda. I 723 milioni, insieme al margine operativo del 27,2%, sono chiari segnali che la strategia adottata è solida. Questo ci permette di guardare al futuro e programmare i prossimi anni con nuovi e stimolanti obiettivi. Un futuro che già nel 2024 vedrà importanti novità, tra cui la presentazione della Urus PHEV e della Huracán follower, e nuove sfide, come il debutto di Automobili Lamborghini nel campionato endurance con la nostra SC63. Sfide che simboleggiano l’impegno costante della nostra azienda nel continuare a crescere e migliorarsi.”

Il margine operativo, in continua crescita dal 2017, raggiunge il valore record del 27,2%, permettendo ad Automobili Lamborghini di affermarsi nuovamente come best in class nel mercato di riferimento, consolidando la sua posizione tra i player globali dei beni durevoli di lusso. Questo si traduce in un risultato operativo che supera per la prima volta la soglia dei 700 milioni di euro, raggiungendo i 723 milioni di euro, ovvero il 17,8% in più rispetto al 2022.

Paolo Poma, Managing Director e CFO di Automobili Lamborghini, dichiara: “Nel 2023 abbiamo registrato ancora delle performance finanziarie e di business senza precedenti, che ci posizionano tra i principali player globali del lusso con una profittabilità del 27,2%. Questo, unito al solido portafoglio ordini, ci permette di guardare al futuro con ottimismo e di pianificare i prossimi passi della nostra crescita nel lungo periodo. Il nostro obiettivo con la strategia Direzione Cor Tauri è quello di aumentare la profittabilità, tramite un percorso sostenibile sia dal punto di vista ambientale che finanziario, al fine di creare valore per tutti i nostri stakeholder.”

I risultati del 2023 sono ancora più significativi se confrontati agli anni precedenti, vista l’assenza del contributo dato dalla Revuelto[1], che registra un portafoglio ordini superiore ai 2 anni di attesa, fornendo una solida base per la continua crescita di Automobili Lamborghini. Per quanto riguarda gli altri modelli, invece, gli ordini coprono il periodo fino al termine della produzione per Huracán[2] e Urus[3] che, nel 2024, saranno sostituite con i nuovi powertrain ibridi. Inoltre, quest’anno segna lo storico debutto di Automobili Lamborghini nel più importante campionato mondiale di endurance con la SC63, il nuovo prototipo da corsa della Casa di Sant’Agata Bolognese.

Il 2023 ha segnato un ulteriore trionfo per Automobili Lamborghini, con risultati finanziari eccezionali e una crescita costante che conferma la solidità dell’azienda nel suo 60° anno di attività. Con lo sguardo rivolto al 2024, che per l’azienda rappresenterà un anno di importanti cambiamenti e novità, l’impegno costante nell’investire nella crescita conferma la determinazione della Casa di Sant’Agata Bolognese a restare un’icona dell’eccellenza nel panorama automotive di lusso.

*

Categoria news: OPINIONEWS

[1] Consumi e valori delle emissioni di Revuelto; Consumo ed Emissioni combinato: 10,3 l/100km (WLTP); Consumo di energia ciclo combinato: 78,1 kWh/100 Km (WLTP); Emissioni di CO2 combinate: 276 g/km (WLTP) [2] Consumo di carburante e valori di emissione di tutti i modelli di Huracán; Consumo ed Emissioni combinato: 14,9-13.9 l/100km (WLTP); Emissioni di CO₂ combinate: 338-328 g/km (WLTP) [3] Consumo di carburante e valori di emissione di tutti i modelli di Urus; Consumo ed Emissioni combinato: 14,1-12,7 l/100km (WLTP); Emissioni di CO₂ combinate: 325-320 g/km (WLTP)