PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PLANTIGRADI: « RINVENUTA LA CARCASSA DELL’ORSA F36, NON È STATO POSSIBILE AVANZARE IPOTESI SULLA CAUSA DELLA MORTE »

12.03 - giovedì 28 settembre 2023

Nella serata di ieri, mercoledì 27 settembre l’orsa F36 é stata rinvenuta morta in val Bondone, nel comune di Sella Giudicarie. L’accertamento è stato effettuato dagli uomini del Corpo Forestale Trentino che si sono mossi in seguito all’attivazione del sensore di mortalità di cui è dotato il radiocollare dell’orsa.

Il recupero della carcassa si è svolto nella mattinata di oggi in considerazione delle caratteristiche accidentate del punto di ritrovo. Come di prassi la carcassa è stata consegnata all’Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti del caso. Da un primo esame esterno della carcassa non è stato possibile avanzare ipotesi sulla causa della morte.