TRENTINOLIBERO.IT * COVID: « I DATI APSS TRENTINO DIMOSTRANO CHE IN DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022 IL NUMERO DEI DECESSI DEI VACCINÀTI EQUIVALE A QUELLI DEI NON VACCINÀTI »

15:41 - 7/02/2022

LINK – Elaborando i dati diffusi dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari e ripresi dall’ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento risulta che i decessi per Covid 19 nel mese di dicembre 2021 e gennaio 2022 sono stati 83 di cui 44 di vaccinati (53%) e 39 (47%)..

Specificatamente:

nel mese di dicembre 2021 i decessi per Covid 19 furono 31, di cui 14 vaccinati (45%) e 17 non vaccinati (55%) (1)

nel mese di gennaio 2022 i decessi per Covid 19 furono 52, di cui 30 vaccinati (58%) e 22 non vaccinati (42%). (2)

Nel mese di novembre 2021 furono riscontrati soltanto 7 decessi per Covid 19, di cui 4 vaccinati (57%) e 3 non vaccinati (43%).

L’informazione locale ha puntato i riflettori sul numero quotidiano dei decessi, sottolineando la gravità della situazione e catturando in tal modo l’attenzione della pubblica opinione.

Tuttavia i dati spalmati sul mese dimostrano che nel bimestre dicembre 2021-gennaio 2022 il numero del decessi per Covid 19 dei vaccinati si equivalgono se non superiori a quelli dei non vaccinati.

(1) DECESSI COVID IN TRENTINO DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021

(2) DECESSI COVID IN TRENTINO DAL 01 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2022