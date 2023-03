ENAC * ITALIA-SERBIA: « MOBILITÀ, FIRMATO IL PROTOCOLLO DI INTESA PER COOPERARE IN ÀMBITO AERONAUTICO »

16.23 - giovedì 16 marzo 2023

L’Enac e l’Autorità per l’Aviazione Civile della Repubblica di Serbia siglano protocollo di intesa per cooperare in ambito aeronautico . Lo sviluppo della cooperazione nel settore aeronautico tra Italia e Serbia è il focus del Memorandum di Intesa firmato oggi, 16 marzo 2023, tra il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), Alessio Quaranta, e il Direttore Generale dell’Autorità per l’Aviazione Civile della Repubblica di Serbia, Mirjana Čizmarov. Presenti alla cerimonia anche il Consiglio di Amministrazione della Direzione dell’Aviazione Civile serba, Olja Čokorilo. Il memorandum suggella l’ulteriore rafforzamento dei rapporti già ottimi tra i due Paesi nel settore dell’aviazione civile e, più in generale, tra l’Italia e la regione balcanica.

Il protocollo è finalizzato a promuovere lo sviluppo dell’aviazione con particolare riferimento alla sicurezza, intesa sia come safety, sia come security, alle operazioni di volo, alla regolazione tariffaria aeroportuale, alle licenze del personale di volo, alla navigabilità, alla certificazione per operatori, aeromobili ed elicotteri, alle ispezioni, alle attività con mezzi a pilotaggio remoto.

Presidente Enac, Pierluigi Di Palma, e il Presidente del “La firma del memorandum – evidenzia il Direttore Generale Alessio Quaranta – ci porta ancora di più verso l’armonizzazione degli standard internazionali di riferimento del settore dell’aviazione civile a favore della sicurezza del volo e della crescita del trasporto aereo. L’obiettivo comune è di orientare maggiormente il comparto verso la digitalizzazione, la riduzione dell’impatto ambientale e verso nuovi scenari di volo che ci accompagneranno, in un futuro davvero prossimo, a rivoluzionare il concetto di mobilità”.