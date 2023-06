ISA * BILANCIO 2022: « UTILE NETTO A 6,8 MILIONI DI EURO (+8,8%) / CONFERMATI ILARIA VESCOVI (PRESIDENTE) E GIORGIO FRANCESCHI (AMMINISTRATORE DELEGATO) »

16.25 - mercoledì 28 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Assemblea di ISA approva il bilancio 2022 e nomina gli organi sociali per il triennio 2023-2025

Approvato il bilancio al 31 dicembre 2022 con un utile netto di 6,8 milioni di euro (+8,8%). 54 le partecipate per un controvalore di 144,8 milioni di euro (+5,4%). Dividendi ai soci per 4,2 milioni di euro (+3,8%).

Nominati gli organi sociali per il triennio 2023 – 2025. Confermati Ilaria Vescovi (Presidente) e Giorgio Franceschi (Amministratore Delegato).

Approvato l’acquisto di azioni proprie per 0,5 milioni di euro (2,67-2,70 €/azione).

L’Istituto Atesino di Sviluppo SpA approva all’unanimità un bilancio positivo, con un utile netto di 6,8 milioni di euro. Il risultato è frutto di un’attenta diversificazione degli investimenti che, nonostante il perdurare del contesto di instabilità socio-economica anche nel 2022, ha permesso il raggiungimento di un buon risultato.

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio: confermati Presidente Ilaria Vescovi, Vice Presidente e Amministratore Delegato Giorgio Franceschi. Entrano in Consiglio Patrizia Ballardini e Laura Franceschi.

L’Istituto Atesino di Sviluppo SpA ha tenuto in data odierna la propria Assemblea dei Soci che ha approvato il bilancio al 31.12.2022.

Le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 sono n. 54, per un controvalore di bilancio di € 144,78 mln (n. 52 per € 137,32 mln nel 2021, +5,43%).

Il bilancio 2022 chiude con un utile netto in miglioramento rispetto a quello dello scorso esercizio (€ 6,838 mln rispetto ad € 6,287 mln dell’anno 2021, +8,77%).

Anche il bilancio consolidato chiude con un utile netto positivo in incremento (€ 10,724 mln rispetto ad € 6,873 mln dell’anno 2021, +56,0%), confermando il buon andamento delle società del Gruppo.

Il risultato è frutto dell’impegno dedicato alla ricerca di realtà orientate allo sviluppo sostenibile del sistema economico e dell’attenta diversificazione degli investimenti effettuata nel tempo, con un approccio di lungo periodo e da capitale paziente.

L’Assemblea ha deliberato di distribuire un dividendo per azione di € 0,054 (rispetto a € 0,052 dello scorso anno, +3,8%) da assegnare alle n. 78.017.938 azioni in circolazione. Il monte dividendi complessivo ammonta quindi a € 4,21 mln. Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 12 luglio 2023.

L’Assemblea, come consuetudine, ha approvato la delibera di acquisto azioni proprie determinando l’importo complessivo a disposizione fino a € 500.000, indicando il prezzo di acquisto per le azioni in un range compreso tra un minimo di € 2,67 ed un massimo di € 2,70 (lo scorso anno tra € 2,65 e € 2,67).

L’Assemblea ha infine provveduto a rinnovare le cariche sociali per il triennio 2023-2025, confermando Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato, portando il numero dei Consiglieri a tredici e nominando i seguenti membri:

Per il Consiglio di Amministrazione:

dott.ssa Ilaria Vescovi – Presidente

dott. Giorgio Franceschi – Vice Presidente e Amministratore Delegato

dott. Michael Paul Atzwanger

dott.ssa Patrizia Ballardini

dott. Paolo Brichetti

dott. Massimo Cincera

dott. Franco Debiasi

dott.ssa Laura Franceschi

don Claudio Francesconi

avv. Andrea Moschetti

rag. Claudio Puerari

dott. Stefan Untersulzner

dott. Andrea Varallo

Per il Collegio Sindacale:

dott.ssa Marilena Segnana – Presidente

dott.ssa Antonella Andreatta – Sindaco effettivo

dott. Marco Merler – Sindaco effettivo

dott. Dario Ghidoni – Sindaco supplente

dott. William Bonomi – Sindaco supplente

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato in ordine al Comitato Esecutivo che sarà composto dai membri dott.ssa Ilaria Vescovi, dott. Giorgio Franceschi, dott. Franco Debiasi, dott.ssa Laura Franceschi e rag. Claudio Puerari.