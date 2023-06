MINISTERO TURISMO * IMPIANTI RISALITA E INNEVAMENTO ARTIFICIALE: SANTANCHÈ, « 200 MILIONI PER AMMODERNAMENTO – SICUREZZA – DISMISSIONE »

16.13 - mercoledì 28 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Turismo, Santanchè: 200 milioni per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale. Ecco l’avviso pubblico.

Il Ministero del Turismo sta dando seguito a quanto previsto nel Decreto interministeriale 7297/23 del 11 aprile 2023, recante “Disposizioni applicative per la erogazione delle risorse stanziate sul fondo di cui all’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”.

“Con la pubblicazione dell’avviso pubblico a valere sul fondo per ammodernamento, sicurezza e dismissione degli impianti di risalita ed innevamento artificiale, sosteniamo un asset portante del turismo italiano, favorendo l’attrattività turistica delle nostre montagne” commenta il Ministro del turismo Daniela Santanchè.

Finalità

La misura intende promuovere l’attrattività turistica e incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

Tra gli interventi ammessi a finanziamento vi sono:

• la ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l’innevamento delle piste quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico e altre soluzioni innovative;

• la sostituzione, dismissione o ammodernamento degli impianti di risalita;

• la realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming;

• l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche funzionali alla realizzazione degli interventi finanziabili.

Dotazione

Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul quadriennio 2023-2026 e una dotazione complessiva di 200 milioni di euro, di cui 30 milioni per l’anno 2023.

Beneficiari

Le misure sono indirizzate alle imprese, e loro aggregazioni, impegnate, anche in via non prevalente, in attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO e imprese di innevamento artificiale:

• 49.39.01: Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano;

• 93.11.30: Gestione di impianti sportivi polivalenti;

• 93.11.90: Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

In particolare, con riguardo ai codici ATECO 93.11.30 e 93.11.90, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita.

Come partecipare

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero, di prossima pubblicazione al seguente link https://istanze.ministeroturismo.gov.it, a partire dalle ore 12.00 del 21 luglio 2023 e fino alle ore 13:00 del 21 agosto 2023.

Per gli ulteriori dettagli in merito al Fondo si rimanda all’Avviso nell’apposita sezione