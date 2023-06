CONSIGLIO TN- AA/SÜDTIROL * INTIMIDAZIONI A FUGATTI: GUGLIELMI, « FIERI DI AVERE UN PRESIDENTE CORAGGIOSO, PRONTI A SOSTENERLO IN OGNI MODO »

16.05 - mercoledì 28 giugno 2023

///

In queste circostanze difficili vogliamo esprimere solidarietà al Presidente Maurizio Fugatti. Nessuno dovrebbe mai affrontare minacce di morte per il semplice fatto di svolgere il proprio dovere pubblico. Siamo al suo fianco, sostenendo il suo impegno e la sua dedizione al compito che assolve con grande impegno.

Le minacce e le intimidazioni non possono e non devono mai prevalere sulla giustizia e sulla democrazia. Siamo decisi a combattere insieme, per garantire che la sicurezza sia preservata e che la voce del popolo venga ascoltata senza paura.

Rimarchiamo sempre che ci sono molti di noi che credono nel potere del dialogo, del rispetto reciproco e dell’unità. Non permettiamo che la paura influenzi la nostra determinazione nel perseguire il bene comune. Siamo fieri di avere un Presidente coraggioso come Maurizio Fugatti e siamo pronti a sostenerlo in ogni modo possibile. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma rimanere vigili e prendere le misure necessarie per proteggere la nostra autonomia. Con sincera solidarietà.

*

Luca Guglielmi

Consigliere provinciale ladino – Segretario Politico Associazione Fassa