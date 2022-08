ON. CATTOI (LEGA) * SICUREZZA ROVERETO (TN): « IL SINDACO VALDUGA NON SOTTOVALUTI IL PROBLEMA, SIAMO PRONTI A COLLABORARE PER IL BENE DEI CITTADINI »

16.09 - sabato 27 agosto 2022

IL SINDACO VALDUGA NON SOTTOVALUTI IL PROBLEMA SICUREZZA: COME LEGA PRONTI A COLLABORARE A TUTTI I LIVELLI PER IL BENE DEI ROVERETANI

Mi pare fuori luogo l’attacco da parte del Sindaco di Rovereto Valduga nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, colpevole solo di aver mostrato una situazione che interessa da troppo tempo il comune della città della Quercia. Come Lega – ma soprattutto da rappresentanti di onesti cittadini – è da anni che viene sollecitato nell’affrontare il problema e io stessa anche nella giornata di ieri gli ho rinnovato privatamente la mia piena disponibilità nel collaborare per affrontarlo. Occuparsi della sicurezza non deve rappresentare l’appartenenza ad una determinata area politica ma deve significare tutelare e garantire il quieto vivere in favore di bambini, giovani, adulti ed anziani. Confido che il Sindaco Valduga ritorni sui suoi passi e chieda quella collaborazione che saremo lieti di dare per affrontare e risolvere insieme un problema che deve vederci tutti coinvolti in prima linea per trovare una soluzione in favore della Comunità di Rovereto. La sicurezza deve essere una priorità per tutti e dare il massimo per garantirla è un dovere delle istituzioni a tutti i livelli.

Questo quanto dichiarato in una nota dall’Onorevole della Lega Salvini Premier Vanessa Cattoi