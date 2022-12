UNIONE COMMERCIO TURISMO – SEZIONE ROVERETO * “NATALE 2022 AD AVIO”: « SABATO 17/12 MOLTE LE NOVITÀ, LA “CORSA DEI BABBI” ED I “GIOCHI INTELLIGENTI” »

18.58 - venerdì 16 dicembre 2022

Nell’ambito della rassegna “Natale e dintorni” quella di domani (sabato 17 dicembre) sarà una giornata di festa per il centro di Avio, che si animerà grazie al ricco programma di animazione ed intrattenimento rivolto a famiglie e bambini, organizzato dall’Unione Commercio e Turismo della Vallagarina insieme all’Assessorato alle attività economiche del Comune di Avio, che quest’anno hanno anche provveduto ad addobbare in chiave natalizia il centro di Avio con una serie di alberelli di Natale con inserimento di rami di pino sul supporto in tronco dislocati in vie e piazze e del centro.

Nel programma della giornata a partire dalle ore 14.00 si susseguiranno tanti appuntamenti e laboratori per tutti i gusti e si respirerà aria natalizia lungo le vie e le piazze. Molte le novità, a cominciare dai “Giochi intelligenti” presso il parco e la sala auditorium a cura dell’Associazione Ludica Scaligera di Verona. Altra novità di quest’anno sarà la “Corsa dei babbi”, aperta ai bambini dai 2 ai 10 anni con ritrovo in piazza Roma alle 14.30, per poi passare in via Regina Elena e arrivare sotto L’albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele III (a cura dello Junior Sport di Avio).

A grande richiesta, dopo il notevole successo dello scorso anno, torna il “Laboratorio per bambini” in via Regina Elena (presso negozio ex Caden Sport) dalle 14.00 alle 18.00, a cura della cooperativa Eris – La Farfalla. Dalle 15 in via Venezia ci sarà una fantastica “Trucca bimbi” ed anche lo zucchero filato proposto da un Babbo Natale molto speciale.

Per allietare questa giornata non poteva mancare la “musica itinerante”, dolci note natalizie lungo le vie e le piazze del centro a cura di OperaPrima, la scuola musicale dei quattro vicariati. Dalle 15 in poi, presso la casetta natalizia di piazza Vittorio Emanuele III sarà attivo “Sotto l’albero di Natale”due chiacchiere e un buon ristoro per tutti grazie agli insostituibili alpini di Avio.