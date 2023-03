FENALT * ARRETRATI 2020-2021: VALENTINOTTI, « BUSTA PAGA AVVELENATA, LA GIUNTA PAT HA BATTUTO IL RECORD DELL’ASSURDITÀ »

16.38 - venerdì 24 marzo 2023

Busta paga avvelenata! La Giunta ha battuto il record dell’assurdità! Su sollecitazione della Giunta Provinciale, alcuni enti (tra cui la PAT) hanno deciso di scrivere una nota in busta paga che sta ad indicare che gli arretrati 2020 e 21 vengono distribuiti con la possibilità che vengano chiesti indietro! Un obbrobrio! Uno scivolone della Giunta Provinciale che la dequalifica gravemente. Ma siamo seri: non vediamo dove sia il problema, abbiamo firmato un contratto che non ci regala nulla di più rispetto a nessuno pertanto quanto scritto in quelle buste paga è una incomprensibile assurdità! Quello che diviene ogni giorno più certo è che non abbiamo più interlocutori credibili che siano in grado di dare le dovute garanzie sugli accordi che sottoscriviamo, il che deve essere risolto al più presto.

INOLTRE MOLTI ENTI NON SI SONO ATTREZZATI PER PAGARE IN MARZO!

Anche questo è assolutamente vergognoso dato che i conteggi sono pronti da tempo e in ApRAN ci hanno garantito che marzo valeva per tutti gli Enti. Non ci resta che diffidarli a provvedere con certezza in aprile.

Non bastavano ritardi di anni nello stipulare contratti, non bastavano altrettanti ritardi nell’erogare le risorse, ora ci mettono anche le clausole di salvaguardia direttamente in busta paga. Francamente siamo disarmati di fronte a queste novità che non hanno precedenti e che mortificano lavoratori (e sindacato) dimostrando tutta la debolezza dell’autonomia trentina. Mentre da una parte l’Europa stessa ci chiede di alzare i salari che sono tra i più bassi dell’area Euro, e l’inflazione ci mangia una fetta importante del nostro potere di acquisto, ora non si riesce nemmeno a far valere in tranquillità il diritto ad avere un aumento contrattuale del 5% in un triennio.

Siamo in un momento molto delicato in cui ancora non abbiamo nessun cenno relativamente al rinnovo del contratto 2022-’24 (l’ultima opportunità di questa Giunta è in assestamento di bilancio) e ancora non abbiamo chiuso in maniera definitiva il vecchio triennio contrattuale. I lavoratori ci chiedono di andare in piazza!

Maurizio Valentinotti

Segretario Fenalt