RAI PREMIUM – “ LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO ” * « LUNEDÌ 28 GIUGNO, SI INTITOLA “ GIOCO PERICOLOSO ” IL QUARTO E ULTIMO EPISODIO DELLA SERIE GIALLO-ROSA »

Si intitola “Gioco pericoloso” il quarto e ultimo episodio della serie giallo-rosa “Le indagini di Lolita Lobosco” che andrà onda su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) lunedì 28 giugno alle 21.20. Luisa Ranieri veste i panni del vicequestore protagonista della serie firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Single e poliziotta di razza, Lolita dopo alcuni anni trascorsi al Nord è tornata a Bari, la sua città natale.

Con l’incarico di vicequestore viene messa a capo di una squadra di soli uomini, una sfida che la vedrà impegnata non solo nel gestire indagini complesse e omicidi, ma anche i tanti pregiudizi e stereotipi sul lavoro e nella vita privata. In questa puntata una rimpatriata con i vecchi compagni di scuola della protagonista si trasformerà in una indagine per omicidio.