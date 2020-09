CNCA – COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITà ACCOGLIENZA * ELEZIONI TRENTO: « AL PUNTO D’INCONTRO DI VIA TRAVAI CONFRONTO CON I CANDIDATI SINDACO, MARTEDì 15/9 ORE 12.00 »

Martedì 15 settembre ad ore 12:00 CNCA, il Coordinamento Nazionale delle Comunità di accoglienza, organizza un momento di confronto con le candidate e i candidati sindaco alle elezioni amministrative per il Comune di Trento presso il Punto d’Incontro di via Travai, un luogo di riferimento per l’intera città, che nei mesi più duri dell’emergenza sanitaria ha continuato a garantire un servizio prezioso grazie allo sforzo di molti lavoratori e volontari.

Da decenni CNCA si occupa di fornire risposte concrete alle situazioni di fragilità in provincia di Trento e nel capoluogo.

Una rete di realtà che lavorano nell’ambito dei servizi rivolti ai senza dimora, al mondo della disabilità, degli anziani e dell’immigrazione.

A fronte di un aumento crescente delle situazioni di disagio e delle prospettive difficili con cui si apre questa stagione di ripartenza, è importante impostare un dibattito sulle politiche di intervento.

Per discutere di una Trento “che si prende cura” (relazioni, spazi di vita, salute e ambiente)

i candidati saranno a pranzo al Punto d’Incontro per un momento di confronto

martedì 15 settembre ad ore 12:00

Programma dell’incontro:

ore 12.00 aperitivo

confronto sui temi alla presenza di giornalisti accreditati

ore 12:45 saluti

Aderiscono alla Federazione regionale di CNCA:

Associazione A.M.A., APAS (Associazione Provinciale Aiuto Sociale), ATAS onlus, Centro Astalli Trento, Eliodoro onlus, FAI cooperativa sociale, APS Carpe Diem, Cooperativa Arianna, Punto d’Incontro s.c.s. onlus, Volontarinstrada ONLUS, Volontarius ONLUS, Arcobaleno scs, Progetto 92 cooperativa sociale, La Rete cooperativa sociale, Samuele scs, Villa S.Ignazio cooperativa di solidarietà sociale, Villaggio del Fanciullo SOS di Trento, Infusione